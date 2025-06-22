خبراء: قصف منشأة فوردو النووية الإيرانية سيسبب تسربًا إشعاعيًا محدودًا

وكالات

قال خبراء لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه في حال تعرض منشأة فوردو النووية الإيرانية لأضرار أو تدمير نتيجة ضربة أمريكية، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تسرب إشعاعي محدود في المنطقة المجاورة مباشرة، لكنه لن يشكل نفس العواقب الكارثية التي يسببها قصف مفاعل نووي.

وأوضحت كيسلي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من الأسلحة، أنه إذا تمكنت القنابل من اختراق فوردو، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى "بعض الإشعاع المحدود من اليورانيوم المخصب والمخزن في المنشأة"، ولكن "من غير المرجح أن يتسبب ذلك في تلوث صحي بيئي كبير وواسع النطاق".

وذكرت أن مهاجمة موقع يتم فيه تخزين غاز سداسي فلوريد اليورانيوم - المادة التي يتم إدخالها في أجهزة الطرد المركزي بالمنشأة - "سيؤدي إلى خلق سموم كيميائية" و"إشعاعات ألفا منخفضة المستوى"، والتي من المرجح أن تقتصر على الموقع.

وأضافت دافنبورت، أنه من المرجح أن يكون الأمر "قابلًا للإدارة إذا كان الناس يرتدون معدات الحماية المناسبة"، مشيرة إلى أن "قصف المفاعل النووي هو لعبة مختلفة تمامًا".

وقالت دافنبورت إنها تعتقد أنه "من غير المرجح للغاية" أن تقوم إسرائيل بقصف مفاعل نووي - وهي خطوة "ستكون انتهاكًا واضحا للقانون الدولي"، مضيفة "إنك تخاطر بانصهار المفاعل النووي، وانتشار الإشعاع والتلوث البيئي، وهو ما سيكون مدمرًا للمنطقة.

وفي المقابل، وصف بهنام بن طالبلو، المدير الأول لبرنامج إيران وكبير زملاء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الضرر المحتمل بأنه خطر كيميائي.

"لا يوجد خطر كبير من انتشار الإشعاع في فوردو لأن اليورانيوم المخصب طازج"، كما أوضح سكوت روكر، نائب رئيس أمن المواد النووية في المعهد الوطني للتقنية.

وقال روكر: "سيتم توطينها حول الموقع، ولأنها مدفونة تحت الأرض أيضًا، فأنا لا أعرف ما هي الكمية التي سيتم إطلاقها منها".