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إسرائيل تٌعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية غرب إيران

08:54 ص الأحد 22 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة هجمات ضد إيران

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في غرب إيران، وفقا لسكاي نيوز.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 15 مصابا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم مصابان في حالة خطيرة.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي، تأكيده تدمير عدد من المباني في المنطقة الساحلية، إضافة إلى إصابة مبنى في منطقة دان، واحتراق مركبة بالقرب من مبنى سكني في المنطقة الوسطى، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دمار واسع في العديد من المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، لاسيما في تل أبيب الكبرى، ومدينة حيفا، وبلدة نيس تسيونا.

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