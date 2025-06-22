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نائب أمريكي: الضربات على إيران سبب لعزل ترامب

08:50 ص الأحد 22 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

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وكالات

وصفت عضو مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، قرار الرئيس دونالد ترامب ضرب إيران دون موافقة الكونجرس بأنه انتهاك جسيم للدستور، قد يشكل أساسا لعزله.

وكتبت في صفحتها على منصة "إكس": "القرار الكارثي للرئيس بقصف إيران دون تفويض من الكونجرس يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولصلاحيات الكونغرس في شؤون الحرب".

وبحسب تصريحات النائبة، فإن ترامب وضع البلاد على حافة حرب قد تؤثر على عدة أجيال.

وتعتقد أوكاسيو-كورتيز أن "هذا يمثل سببا واضحا لا لبس فيه لعزل الرئيس"، وفقا لروسيا اليوم.

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