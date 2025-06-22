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إعلام عبري: إصابة 15 شخصًا في الهجوم الإيراني على إسرائيل

08:42 ص الأحد 22 يونيو 2025

اسرائيل وايران

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 15 مصابا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم مصابان في حالة خطيرة.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي، تأكيده تدمير عدد من المباني في المنطقة الساحلية، إضافة إلى إصابة مبنى في منطقة دان، واحتراق مركبة بالقرب من مبنى سكني في المنطقة الوسطى، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دمار واسع في العديد من المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، لاسيما في تل أبيب الكبرى، ومدينة حيفا، وبلدة نيس تسيونا.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ إضافية استهدفت مناطق في شمالي إسرائيل، ضمن جولة جديدة من التصعيد العسكري.

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