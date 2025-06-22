

وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي، تأكيده تدمير عدد من المباني في المنطقة الساحلية، إضافة إلى إصابة مبنى في منطقة دان، واحتراق مركبة بالقرب من مبنى سكني في المنطقة الوسطى، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دمار واسع في العديد من المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، لاسيما في تل أبيب الكبرى، ومدينة حيفا، وبلدة نيس تسيونا.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ إضافية استهدفت مناطق في شمالي إسرائيل، ضمن جولة جديدة من التصعيد العسكري.