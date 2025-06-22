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جيش الاحتلال يُعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو تل أبيب

08:21 ص الأحد 22 يونيو 2025

ايران واسرائيل

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض الصواريخ المعادية.

وحذر الجيش الإسرائيلي المواطنين من ضرورة التوجه فورا إلى الملاجئ والمنشآت المحمية بمجرد سماع صفارات الإنذار، والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة.

وأكد أنه "لن يسمح لأحد بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات واضحة من الجهات المختصة".

في غضون ذلك، وجدت بلاغات أولية عن سقوط صواريخ في وسط وشمال إسرائيل بشكل مباشر. وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، إن التقارير تشير لسقوط 10 صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد المدير العام لنجمة داوود إيلي بن، بأن فرق المنظمة في طريقها إلى أكثر من 10 ساحات وردت تقارير بشأنها. وقد أطلق حتى الآن حوالي 30 صاروخا جراء القصف الكثيف من إيران، وفقا لروسيا اليوم.

من جهته، طالب الأمن العام الأردني المواطنين بالبقاء في أماكن تواجدهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

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