الحوثيون: ردنا على الهجوم الأمريكي ضد إيران مسألة وقت فقط



وكالات

علق مسؤول في جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، على الهجوم الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية داخل إيران، مؤكدًا أن الرد الحوثي "مسألة وقت فقط"، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع تصعيد غير مسبوق في الداخل الإسرائيلي، حيث أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 400 مدينة وموقع، من مدينة حيفا شمالًا إلى تل أبيب والقدس وحتى منطقة البحر الميت، وذلك على خلفية هجوم صاروخي واسع النطاق انطلق من إيران.

وفي السياق نفسه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط صواريخ وشظايا في عشرة مواقع متفرقة، شملت منطقة الكرمل في حيفا، والسهل الساحلي الشمالي، إضافة إلى تل أبيب الكبرى، دون الإعلان عن حصيلة دقيقة للإصابات أو الخسائر.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى أكثر من 10 مواقع استجابة لبلاغات عن أضرار ناجمة عن الصواريخ أو شظاياها، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفعة الصاروخية الأولى التي أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل تألفت من نحو 20 صاروخًا.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجمات الأمريكية على منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، وما تبعها من ردود تهديد وتحركات عسكرية في أكثر من جبهة بالمنطقة.