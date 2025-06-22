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الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صواريخ وشظايا في 10 مواقع مختلفة

08:13 ص الأحد 22 يونيو 2025

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط صواريخ وشظايا في عشرة مواقع مختلفة، شملت منطقة الكرمل في حيفا، والسهل الساحلي الشمالي، إضافة إلى منطقة تل أبيب الكبرى، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي واسع انطلق من إيران.

من جانبها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن فرق الدفاع المدني الإسرائيلي هرعت إلى أكثر من 10 مواقع، استجابة لبلاغات عن أضرار ناتجة عن الصواريخ أو شظاياها في مناطق متفرقة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن دفعة صاروخية مكونة من 20 صاروخًا أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق بين الجانبين.

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