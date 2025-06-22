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إسرائيل تحت القصف.. صفارات الإنذار تدوي في مئات المدن عقب ضربات من إيران

08:11 ص الأحد 22 يونيو 2025

صفارات إنذار - أرشيفية

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وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في 400 مدينة من حيفا شمالا إلى تل أبيب والقدس والبحر الميت.

كان الإسعاف الإسرائيلي، أعلن عن سقوط صواريخ وشظايا في عشرة مواقع مختلفة، شملت منطقة الكرمل في حيفا، والسهل الساحلي الشمالي، إضافة إلى منطقة تل أبيب الكبرى، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي واسع انطلق من إيران.

من جانبها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن فرق الدفاع المدني الإسرائيلي هرعت إلى أكثر من 10 مواقع، استجابة لبلاغات عن أضرار ناتجة عن الصواريخ أو شظاياها في مناطق متفرقة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن دفعة صاروخية مكونة من 20 صاروخًا أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق بين الجانبين.

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