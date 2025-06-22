سقوط صاروخ في حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار



وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن دفعة صاروخية مكوّنة من 20 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بلاغ أولي، أن صاروخًا سقط في مدينة حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار، ما أثار حالة من القلق والاستنفار الأمني في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتواصل بين طهران وتل أبيب، بعد ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود إيرانية تحذر من عواقب وخيمة.

كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتهم الولايات المتحدة بارتكاب "انتهاك جسيم" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية قال إنها "سلمية".

وقال عراقجي، في تصريحات اليوم الأحد، إن أحداث هذا الصباح "ستكون لها عواقب وخيمة"، داعيًا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الشعور بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي وغير المسؤول".

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها"، مشددًا على أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح إيران الحق في الرد دفاعًا عن النفس.