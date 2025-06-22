إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم على منشآتها النووية



وكالات

وجهت إيران رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن "الهجوم غير القانوني" الذي استهدف منشآتها النووية ذات الطابع السلمي، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالبت طهران في رسالتها بعقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث ما وصفته بـ"العمل العدواني"، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانته ومنع تكراره.

وأكدت إيران أن استهداف منشآت نووية سلمية لا يهدد أمنها فحسب، بل يُعرض أيضًا الاستقرار الإقليمي والدولي للخطر، ويجب أن يُواجه برد فعل دولي واضح.