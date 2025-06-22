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إيران: أحداث هذا الصباح لها عواقب وخيمة

07:52 ص الأحد 22 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة بارتكاب "انتهاك جسيم" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية قال إنها "سلمية".

وقال عراقجي، في تصريحات اليوم الأحد، إن أحداث هذا الصباح "ستكون لها عواقب وخيمة"، داعيًا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الشعور بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي وغير المسؤول".

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها"، مشددًا على أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح إيران الحق في الرد دفاعًا عن النفس.

ووجهت إيران رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن "الهجوم غير القانوني" الذي استهدف منشآتها النووية ذات الطابع السلمي، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالبت طهران في رسالتها بعقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث ما وصفته بـ"العمل العدواني"، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانته ومنع تكراره.

وأكدت إيران أن استهداف منشآت نووية سلمية لا يهدد أمنها فحسب، بل يُعرض أيضًا الاستقرار الإقليمي والدولي للخطر، ويجب أن يُواجه برد فعل دولي واضح.

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