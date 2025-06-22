بعد ضربات أمريكا.. هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصده هجومًا صاروخيًا مصدره إيران، وسط حالة من الاستنفار الأمني في مختلف المناطق.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية إنه "نظراً لرصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، يتم تفعيل صافرات الإنذار داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال ووسط إسرائيل، فيما أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى ترجيحات تفيد بأن "الدفعة الصاروخية الإيرانية قد تتكون من نحو 30 صاروخًا".

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتواصل بين طهران وتل أبيب، بعد ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود إيرانية تحذر من عواقب وخيمة.

كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتهم الولايات المتحدة بارتكاب "انتهاك جسيم" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية قال إنها "سلمية".

وقال عراقجي، في تصريحات اليوم الأحد، إن أحداث هذا الصباح "ستكون لها عواقب وخيمة"، داعيًا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الشعور بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي وغير المسؤول".

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها"، مشددًا على أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح إيران الحق في الرد دفاعًا عن النفس.





