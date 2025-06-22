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مسؤول أمريكي: أسقطنا 12 قنبلة خارقة للتحصينات على فوردو الإيرانية

07:40 ص الأحد 22 يونيو 2025

منشأة فوردو الإيرانية

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة أسقطت خلال هجومها الليلي على إيران، 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشأة فوردو باستخدام قاذفات شبحية طراز "بي 2 سبيريت".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الغواصات التابعة للبحرية الأمريكية أطلقت 30 صاروخ كروز من طراز "توماهوك"، فيما أسقطت قاذفة شبحية قنبلتين خارقتين للتحصينات على منشأة نطنز.

ووفقا للتقارير فإن الولايات المتحدة استخدمت قنبلة خارقة للتحصينات من طراز "جي بي يو 57"، التي تزن 30 ألف رطل وتحتوي على 6 آلاف رطل من المتفجرات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

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