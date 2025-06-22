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"ناسا": رصدنا انبعاثا حراريا قويا قرب موقع نووي إيراني

07:15 ص الأحد 22 يونيو 2025

وكالة ناسا

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وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن نظام المراقبة التابع لوكالة "ناسا" سجل انبعاثا حراريا قويا في منطقة موقع فوردو النووي الإيراني، قبيل إعلان الولايات المتحدة ضربه.

وبحسب الوكالة، تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الضربات على إيران. عادة ما يلتقط النظام مثل هذه الإشارات في مواقع القصف أو الحرائق الكبيرة، وفقا لروسيا اليوم.

أضافت أنه بالرغم من أن النظام قد يسجل في بعض الحالات انبعاثات صناعية أو حرائق طبيعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أحداث مماثلة في منطقة "فوردو" خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الجوية الأمريكية نفذت هجوما على "3 منشآت نووية في إيران، تشمل فوردو ونطنز وأصفهان". وأكد أن على طهران أن توافق على إنهاء الصراع.

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