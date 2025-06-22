بعد قصف المنشآت الإيرانية.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر



وكالات

أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي وتعليق رحلات الطيران في أعقاب الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية، تحسبا لرد إيراني.

ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي - حتى أمام الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يصلوا على متن رحلات الإنقاذ"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الإعلام العبري إلى أن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي سيكون "حتى إشعار آخر وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر، والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.