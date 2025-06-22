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الرقابة النووية السعودية: لم نرصد إشعاعا بالمملكة أو الخليج

06:57 ص الأحد 22 يونيو 2025

المنشآت النووية الإيرانية

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وكالات

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، صباح الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربي، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية.

وعقب الهجمات، أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا".

وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعا"، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت إيران أعلنت سابقا أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء إسرائيل حملة عسكرية ضدها.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن الجيش الأميركي قصف 3 منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

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