بيلوسي: ترامب تجاهل الدستور وعرّض الأرواح الأمريكية للخطر



وكالات

طالبت عضو مجلس النواب الأمريكي والرئيسة السابقة للمجلس، نانسي بيلوسي، الإدارة الأمريكية بتقديم تفسيرات عاجلة بشأن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكدة أن هذه الخطوة "عرّضت أرواح الأمريكيين للخطر وهددت الاستقرار في المنطقة".

وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها الجزيرة، إن الرئيس دونالد ترامب "تجاهل الدستور" من خلال إشراك الجيش الأمريكي في عملية هجومية من جانب واحد دون الحصول على إذن مسبق من الكونجرس، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تتطلب رقابة تشريعية ومساءلة واضحة.

وأشارت إلى أن الكونجرس يجب أن يُطلع بشكل كامل على تفاصيل هذه العملية وتداعياتها، لضمان عدم الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تهدد الأمن والسلم الدوليين.