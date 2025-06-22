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سيغير التاريخ.. أول رد فعل من نتنياهو بعد قصف المنشآت النووية الإيرانية

06:15 ص الأحد 22 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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كتب- محمد شاكر:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول رد فعل له بعد قصف الجيش الأمريكي المنشآت النووية الإيرانية: لقد تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة وقراره الجريء بضرب منشآت إيران النووية سيغير التاريخ.

ووفق قناة القاهرة الإخبارية، أضاف نتنياهو: إن قيادة ترامب صنعت لحظة تاريخية قد تفتح طريقا للسلام والرخاء في الشرق الأوسط وخارجه.

وتابع: أشكر الرئيس ترامب والقوة تأتي بالسلام، والرئيس ترامب تصرف بقوة كبيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تشديد قيود السلامة العامة في أعقاب هجمات أميركية على إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بموجب قيود السلامة العامة ستغلق المدارس وأماكن العمل باستثناء "القطاعات الأساسية".

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