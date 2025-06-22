

وكالات

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية، محذرًا من أن ما جرى يمثل "تصعيدًا خطيرًا" في المنطقة، و"تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين".

وقال جوتيريش في بيان رسمي، إن هناك "خطراً متزايدًا من خروج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة"، وهو ما قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة بأسرها، بل وعلى العالم".

وشدد الأمين العام على أنه "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة"، معتبرًا أن "الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال الدبلوماسية والحوار".