إعلان

الأمين العام للأمم المتحدة: ما حدث تصعيد خطير وتهديد للسلم والأمن الدوليين

05:44 ص الأحد 22 يونيو 2025

أنطونيو جوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية، محذرًا من أن ما جرى يمثل "تصعيدًا خطيرًا" في المنطقة، و"تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين".

وقال جوتيريش في بيان رسمي، إن هناك "خطراً متزايدًا من خروج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة"، وهو ما قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة بأسرها، بل وعلى العالم".

وشدد الأمين العام على أنه "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة"، معتبرًا أن "الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال الدبلوماسية والحوار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة تعلق على قصف إيران قصف إيران قصف المواقع النووية الإيرانية نتنياهو يعلق على ضرب إيران استهداف المنشآت النووية الإيرانية فصف المنشآت النووية الإيرانية المواقع الإيرانية هجوم أمريكي على إيران الحرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل اليوم مواقع نووية إيرانية حصن فوردو النووي في إيران الحرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"