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إيران: الهجوم على منشآتنا النووية انتهاك للقانون الدولي ولن نوقف تطوير برنامجنا

05:23 ص الأحد 22 يونيو 2025

المنشآت النووية الإيرانية

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وكالات

أعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم، أن المنشآت النووية الواقعة في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت لهجوم من قِبل من وصفتهم بـ"الأعداء"، مؤكدة أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشددت الوكالة، في بيان رسمي، على أن إيران لن تسمح بوقف تطوير صناعتها النووية، التي وصفتها بأنها "صناعة وطنية"، لافتة إلى أن طهران وضعت على جدول أعمالها اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك المسارات القانونية، للدفاع عن حقوقها.

كان ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".

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