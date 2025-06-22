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بعد القصف الأمريكي.. الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية: "لن نتوقف"

05:20 ص الأحد 22 يونيو 2025

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية

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كتب- محمد شاكر:

أكدت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، أن المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت لهجوم من الأعداء.

وقالت في بيان لها، إن الهجوم على المواقع النووية ينتهك القانون الدولي.

وأضافت الهيئة: لن نسمح بوقف تطوير هذه الصناعة الوطنية.

وفي نفس السياق نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن التلفزيون الإيراني في قوله: إن كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح الآن هدفا مشروعا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

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