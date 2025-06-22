كتب- محمد شاكر:

هاجم زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، قيام الجيش الأمريكي بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وقال جيفريز، في تصريحات صحفية له: لقد وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بجلب السلام إلى الشرق الأوسط، لكنه فشل في الوفاء بذلك الوعد.

وأضاف: لقد ارتفع خطر الحرب بشكل كبير الآن، وأصلي من أجل سلامة قواتنا في المنطقة التي وُضعت في مواقف خطرة.

وتابع: لقد ضلل الرئيس ترمب البلاد بشأن نواياه، ولم يسعَ للحصول على تفويض من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية، مما يعرّض أميركا لخطر التورط في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط.

وأكمل: تتحمل إدارة ترمب العبء الثقيل في شرح سبب اتخاذ هذا الإجراء العسكري للشعب الأميركي، ويجب إطلاع الكونجرس فورًا وبشكل كامل في جلسة سرية.

وختم: يتحمل دونالد ترمب كامل المسؤولية عن أي عواقب سلبية قد تترتب على هذا الإجراء العسكري الأحادي الجانب.