نتنياهو: التاريخ سيسجل أن ترامب تحرك لمنع أخطر نظام في العالم



وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استهدف الطائرات الأمريكية لـ3 منشآت نووية إيرانية، قائلا: "التاريخ سيسجل أن ترامب تحرك لمنع أخطر نظام من امتلاك أخطر أسلحة في العالم"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تشديد قيود السلامة العامة في أعقاب هجمات أميركية على إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بموجب قيود السلامة العامة ستغلق المدارس وأماكن العمل باستثناء "القطاعات الأساسية".