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إيران تعلق على قصف المنشآت النووية: لا يُمكن استهداف العلم.. والمقامر سيخسر هذه المرة

04:52 ص الأحد 22 يونيو 2025

المنشآت النووية الإيرانية

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كتب- محمد شاكر:

علق مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي مهدي محمدي، على قصف الجيش الأمريكي المنشآت النووية الإيرانية قائلا: من وجهة نظر إيران، لم يحدث أمر استثنائي.

وأضاف في تصريحات له: إيران كانت منذ عدة ليالٍ تترقب هجومًا على موقع فوردو، وتم إخلاء الموقع منذ مدة. وحتى في حال وقوع هجوم، لم تُسجّل أي أضرار غير قابلة للإصلاح.

وأضاف: هناك حقيقتان واضحتان؛ أولاً، لا يمكن قصف العلم والمعرفة. وثانيًا، المقامر هذه المرة سيخسر بلا شك.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن التلفزيون الإيراني في قوله أن كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح الآن هدفا مشروعا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تشديد قيود السلامة العامة في أعقاب هجمات أميركية على إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بموجب قيود السلامة العامة ستغلق المدارس وأماكن العمل باستثناء "القطاعات الأساسية".

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