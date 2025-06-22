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التليفزيون الإيراني: كل أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا بعد ضرب المنشآت النووية

04:46 ص الأحد 22 يونيو 2025

المواقع النووية الإيرانية

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كتب- محمد شاكر:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن التلفزيون الإيراني في قوله: إن كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح الآن هدفا مشروعا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تشديد قيود السلامة العامة في أعقاب هجمات أميركية على إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بموجب قيود السلامة العامة ستغلق المدارس وأماكن العمل باستثناء "القطاعات الأساسية".

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