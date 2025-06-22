"سي إن إن": ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران



وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط في الوقت الراهن لعمل عسكري إضافي داخل إيران.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله: إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل أن تعيد الضربات التي أمر بها على ثلاثة مواقع نووية إيرانية طهران إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف المصدر، أن ترامب لا يخطط حاليا لأي إجراءات أمريكية إضافية داخل إيران، إذ يضغط على قادتها للموافقة على إنهاء هذه الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ترامب قد أعلن عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

ويأتي قرار التدخل الأمريكي المباشر بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران التي تهدف إلى القضاء بشكل منهجي على الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ الهجومية للبلاد، مع إلحاق أضرار بمنشآتها لتخصيب اليورانيوم.