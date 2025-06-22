

كتب- محمد شاكر:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن إعلام أمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.