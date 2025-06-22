بعد قصف أمريكا لمنشآت نووية إيرانية.. إجراءات طارئة في إسرائيل



كتب- محمد شاكر:

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تشديد قيود السلامة العامة في أعقاب هجمات أميركية على إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بموجب قيود السلامة العامة ستغلق المدارس وأماكن العمل باستثناء "القطاعات الأساسية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.