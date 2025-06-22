ترامب عن الهجوم الأمريكي على إيران: إسرائيل أصبحت أكثر أمانًا الآن



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس"، تعليقا على الهجوم على منشآت إيران النوية، إن إسرائيل أصبحت أكثر أمانا الآن.

من جانبها، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إخلاء ثلاثة مواقع نووية قبل قليل، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، في حين لم تعلّق الحكومة الإيرانية على الهجوم الأمريكي.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل علمت منذ أيام أن الولايات المتحدة تخطط لضرب إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن تل أبيب وواشنطن تعمّدا إيهام طهران بأنهما على خلاف لتهدئة شعورها بالأمان، مشيرة إلى أن الهدف كان منع إيران من اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل الأضرار الناجمة عن الضربات

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على منشآت إيران النووية.

وكتب جالانت في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن الرئيس الأمريكي "اتخذ قرارا جريئا من أجل الولايات المتحدة ومن أجل إسرائيل.. بل من أجل البشرية جمعاء، لقد أصبح العالم الآن أكثر أمانا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".