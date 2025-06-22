إعلان

إيران: إخلاء 3 مواقع نووية بعد الهجوم الأمريكي

04:05 ص الأحد 22 يونيو 2025

مواقع نووية في إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إخلاء ثلاثة مواقع نووية قبل قليل، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، في حين لم تعلّق الحكومة الإيرانية على الهجوم الأمريكي.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل علمت منذ أيام أن الولايات المتحدة تخطط لضرب إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن تل أبيب وواشنطن تعمّدا إيهام طهران بأنهما على خلاف لتهدئة شعورها بالأمان، مشيرة إلى أن الهدف كان منع إيران من اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل الأضرار الناجمة عن الضربات

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على منشآت إيران النووية.

وكتب جالانت في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن الرئيس الأمريكي "اتخذ قرارا جريئا من أجل الولايات المتحدة ومن أجل إسرائيل.. بل من أجل البشرية جمعاء، لقد أصبح العالم الآن أكثر أمانا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع نووية في إيران خلاء مواقع نووية في إيران لهجمات بين إيران وإس يران وإسرائيل وامريكا لمواقع النووية الإيرانية اليوم صف المواقع النووية الإيرانية نشأة فوردو النووية الإيرانية انتهت لضربة الأمريكية على إيران رب المواقع النووية في إيران فاصيل ضرب المواقع النووية في إيران شاركة أمريكا في الهجوم على إيران نفيذ هجوم أمريكي على إيران ارات إسرائيلية في إيران لهجمات بين إيران وإسرائيل ل أزمة إيران لعمليات العسكرية مع إيران لطائرات المسيّرة الإيرانية كلاء إيران رامب يعلن تنفيذ هجوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"