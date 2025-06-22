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ترامب: دمرنا فوردو وعلى إيران أن تُوافق على إنهاء الحرب

04:01 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة جديدة على منصة التواصل الاجتماعي "سوشال تروث": "تم تدمير فوردو".

وكتب في منشور آخر أنه في الساعة العاشرة مساء بتوقيت واشنطن، "سأخاطب الأمة بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة للغاية في إيران".

قال ترامب: "إنها لحظة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولإسرائيل، وللعالم".

كتب الرئيس الأمريكي: "يجب على إيران الآن أن توافق على إنهاء هذه الحرب".

كان ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

قال ترامب، إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".

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