ترامب: عودة الطائرات المشاركة في الهجوم على إيران بسلام



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جميع الطائرات المشاركة في الهجوم على 3 مواقع إيرانية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني.

وأشار ترامب عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

أعلن ترامب، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".