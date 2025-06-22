الرئيس الإيراني يتوعد برد أكثر تدميرا على هجمات إسرائيل



وكالات

توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إسرائيل برد أكثر تدميرا على هجماتها.

ونقلت فرانس برس عن بزشكيان، تصريحاته الرافضة لوقف البرنامج النووي، مع دخول المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها العاشر.

وفي ظل تمسّك طهران برفض التفاوض بشأن برنامجها النووي مع تواصل الضربات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أن مهلة الأسبوعين التي حددها الخميس ليقرر ما إذا كان سيوجه ضربة لإيران هي حد أقصى، وأنه قد يتخذ قراره قبل انتهائها.

وقال بزشكيان في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ ردّنا على العدوان المتواصل للكيان الصهيوني سيكون أكثر تدميرا، وفق وكالة إرنا الرسمية.

ونقلت وكالة إرنا عن بزشكيان قوله لماكرون "نحن مستعدون للمناقشة والتعاون لبناء الثقة في مجال الأنشطة النووية السلمية، ومع ذلك، لا نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف".

بدورها، هدّدت القوات المسلحة الإيرانية بضرب أي شحنة مساعدات عسكرية إلى إسرائيل "في سفن أو طائرات من أي دولة".

كان وزير الخارجية جدعون ساعر صرح في وقت سابق بأن الضربات الإسرائيلية أخرت "لسنتين أو ثلاث سنوات" برنامج إيران النووي.

وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، بينما تدافع عن حقوقها في الحصول على برنامج نووي لأغراض مدنية.