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الحكومة الإيرانية: المفاوضات لن تجدي إن استمرت الهجمات

02:11 ص الأحد 22 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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وكالات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية لـ سي إن إن، إن قوات بلادها مستعدة لمنع حدوث هجمات وللدفاع المشروع عن النفس.

وأضافت المتحدثة، أن المفاوضات لن تجدي إن استمرت الهجمات وسنبحث الأمر عندما تتوقف.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ حلفاء أوروبيين أن الرئيس دونالد ترامب يفضل حل أزمة إيران دبلوماسيا.

وقالت مراسلة الجزيرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ قبل قليل اجتماعه مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في واشنطن.

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