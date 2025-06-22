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ترامب يبدأ اجتماعا مع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

01:49 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت مراسلة الجزيرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ قبل قليل اجتماعه مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في واشنطن.

كان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن أن "موجة واسعة من الطائرات المسيّرة انطلقت منذ ساعات باتجاه أهداف استراتيجية داخل إسرائيل"، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الطرفين.

وأكد الحرس الثوري، في بيان، أن الموجة الجديدة تضم عددًا كبيرًا من المسيّرات التي تستهدف مواقع في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

من جانبه، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بانطلاق "الموجة رقم 19" من عملية "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى استمرار الحملة الهجومية التي تنفذها طهران ضد أهداف إسرائيلية.

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