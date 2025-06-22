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إيران تطلق موجة واسعة من المسيرات تجاه مواقع استراتيجية إسرائيلية

12:49 ص الأحد 22 يونيو 2025

إيران تطلق موجة واسعة من المسيرات تجاه مواقع استرا

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وكالات

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "موجة واسعة من الطائرات المسيّرة انطلقت منذ ساعات باتجاه أهداف استراتيجية داخل إسرائيل"، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الطرفين.

وأكد الحرس الثوري، في بيان، أن الموجة الجديدة تضم عددًا كبيرًا من المسيّرات التي تستهدف مواقع في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

من جانبه، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بانطلاق "الموجة رقم 19" من عملية "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى استمرار الحملة الهجومية التي تنفذها طهران ضد أهداف إسرائيلية.

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