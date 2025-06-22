إسرائيل تتهم إيران بمحاولة استهداف مواطنيها في قبرص

وكالات

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين متواجدين في قبرص.

وقال ساعر في بيان: "نتيجة نشاط السلطات الأمنية في قبرص، وبالتعاون مع أجهزتنا الأمنية أحبطنا هجوما إرهابيا". غير أنه لم يتم إثبات تلك الادعاءات.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن الشرطة القبرصية ألقت القبض على مواطن بريطاني للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية وأعمال تجسس، دون ذكر أيّة تفاصيل حول تلك الجرائم.

وأشارت الوكالة البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن الرجل كان يراقب قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو البريطاني في أوركتيري وقاعدة أندرياس باباندريو الجوية في بافوس منذ منتصف أبريل الماضي.