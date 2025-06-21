الجيش الإسرائيلي: منعنا نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات واسعة على مواقع في قلب إيران، مستخدمة حوالي 60 طائرة مقاتلة لضرب أهداف متعددة في العمق الإيراني.

وأضاف "دفرين" في مؤتمر صحفي، أن القدرات الصاروخية لإيران تضررت بشكل كبير منذ بداية الصراع، حيث دمرت القوات الإسرائيلية مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية في عدة هجمات، كما منعت نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أن عدد الطائرات المسيّرة الإيرانية التي وصلت إلى إسرائيل كان محدودًا، فيما تركز القوات الإسرائيلية على استهداف البرنامج النووي الإيراني، مع تكثيف ضرباتها على المنشآت ذات الصلة.

وختم دفرين بالقول إن الجيش يحقق إنجازات غير مسبوقة، لكنه لا يزال يواجه خصمًا يمتلك قدرات مستمرة تشكل تحديًا.