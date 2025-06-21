إيران: مقتل 5 عسكريين بهجوم إسرائيلي غرب البلاد

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بمقتل 5 عسكريين من الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي على غرب إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ عدّة غارات على جنوب غرب إيران، مستهدفا موقعا عسكريا يضم منصات لإطلاق الصواريخ.

وأشار البيان، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع أنظمة كشف الرادار المستخدمة في جمع المعلومات الاستخباراتية الجوية، فضلا عن البنية العسكرية الأخرى في الموقع.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيواصل هجماته على القدرات العسكرية الإيرانية "من أجل حماية دولة إسرائيل".