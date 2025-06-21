كتب- محمود الطوخي

قال موقع "أكسيوس"، إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب عملا على ترتيب لقاء بين مسؤولين أمريكيين كبار ومسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في اسطنبول.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن جهود الرئيسين باءت بالفشل بعدما فشل المسؤولون الإيرانيون في الحصول على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي كان مختبئا بسبب مخاوف من اغتياله، وفق 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن ترامب تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماعه مع قادة مجموعة الدول السبع في كندا. مشيرا إلى أن أردوغان اقترح استضافة لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في إسطنبول في اليوم التالي للمكالمة، من أجل استكشاف مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وأكد مصدر مطلع، أن ترامب وافق على المقترح التركي، وأبلغ أردوغان بأنه مستعد لإرسال نائبه جيه دي فانس والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بل وحتى السفر بنفسه إلى تركيا إن تطلب الأمر للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لعقد اتفاق نووي.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن ترامب تلقى قبيل اتصال أردوغان، إشارات عبر قنوات جانبية بأن إيران ترغب في عقد لقاء مباشر مع الإدارة الأمريكية. لكن رغم عرض ترامب مشاركته شخصيا كانت الخطة الأكثر جدية إرسال فانس وويتكوف إلى إسطنبول.

وذكرت المصادر، أن أردوغان ووزير خارجيته عرضا مقترحهما على الرئيس الإيراني ووزير خارجيته. فيما كشف مسؤولان أمريكيان أن بزشكيان وعراقجي حاولا التواصل مع المرشد الأعلى علي خامنئي، بيد أنهما فشلا في ذلك نتيجة اختبائه خشية عملية اغتيال تستهدفه.

وبعد ساعات قليلة من تلقيهم المقترح، أبلغ المسؤولون الإيرانيون الرئيس التركي بعدم قدرتهم على الحصول على موافقة خامنئي، لتقوم أنقرة بإخطار المسؤولين الأمريكيين بإلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض عقده يوم الثلاثاء الماضي، وفق مسؤول أمريكي.

وبعد انهيار جهود عقد اللقاء، نشر الرئيس الأمريكي على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" رسالة تحذيرية إلى إيران، قائلا: "كان عليهم (الإيرانيين) توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه.. ياله من هدر للأرواح البشرية، ببساطة، لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.. على الجميع إخلاء طهران فورا".

لكن مسؤولا في البيت الأبيض، رفض الربط بين فشل المحادثات النووية وبين رسالة ترامب، موضحا أن دعوة الرئيس الأمريكي لإخلاء العاصمة طهران تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، وفق تصريحات لـ"أكسيوس".

على مدار اليومين الماضيين، شدد المسؤولون الإيرانيون على أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها. فيما قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون من الصعب وقف الحرب من أجل إجراء مفاوضات مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل تحقق نجاحا كبيرا.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في اسطنبول خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث دعاه أردوغان إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية.

إلى جانب ذلك، أبدى الرئيس التركي استعداده لتسهيل إجراء هذه المحادثات مع واشنطن في أقرب وقت ممكن.