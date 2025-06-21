مسؤول إيراني يحذر: مفاعل ديمونا النووي قد يكون هدفا مشروعا

وكالات

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي قد يُصبح هدفًا مشروعًا لطهران إذا تصاعدت الحرب وانتقلت إلى مراحل جديدة.

وأضاف المسؤول في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الضربات الإيرانية للأهداف الإسرائيلية كانت "شديدة التأثير"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتكتم على حجم الأضرار الناتجة عنها، كما كشف أن إيران لم تستخدم بعد كامل ترسانتها من الصواريخ المتطورة، مؤكدًا أن استخدامها "قادم بلا شك".

وأوضح المسؤول أن الحرس الثوري الإيراني لديه اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، وأن تصميم الهجمات الإيرانية يهدف إلى استنزاف هذا المخزون تدريجيًا.

وحذّر المسؤول الإيراني من أن أي تدخل أمريكي مباشر إلى جانب إسرائيل سيحوّل النزاع إلى مواجهة إقليمية أوسع، معتبرًا أن استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة "أسهل من استهداف العمق الإسرائيلي".

وأضاف أن طهران توجه تحذيرًا جادًا للولايات المتحدة، بأن دخولها الحرب سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لخطر بالغ.