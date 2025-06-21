عبد العاطي لمبعوث ترامب: لا حلول عسكرية للصراعات في المنطقة

وكالات

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، اليوم السبت، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن الاتصال تناول التطورات المقلقة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران، وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمن واستقرار الإقليم، حيث شدد عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران، واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد عبد العاطى على أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات، وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أطلع ويتكوف وزير الخارجية على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.