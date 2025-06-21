إيران: تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت

وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، تخفيف بعض القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في البلاد.

وقال وزير الاتصالات الإيرانية ستار هاشمي، في بيان عبر تطبيق تيليجرام، السبت، إن السلطات رفعت القيوم على التواصل بين المواطنين في الخارج والداخل عبر تطبيقات المراسلة المحلية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الإيرانيين في الخارج باتوا قادرين على الاتصال بعائلاتهم داخل البلاد من خلال تطبيقات المراسلة المحلية بما في ذلك "باله" و"روبيكا" و"سوروش" و"إيتاء".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن جهودها غير المحدودة أدت إلى تخفيف القيود على الوصول إلى الإنترنت، غير أنها نفت تقريرا إعلاميا يزعم استئناف خدمات الإنترنت الدولي بحلول الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وكانت إيران فرضت قيودا مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بسبب مخاوف أمنية من استغلاله بطرق عسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.