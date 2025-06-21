وكالات



كشفت السلطات الإيرانية أن شبكات تصفها بـ"المرتبطة بالعدو الإسرائيلي" استخدمت بطاقات اتصال متصلة بالإنترنت في تنفيذ عمليات داخل البلاد، من بينها التخطيط، الإسناد، وتوجيه الطائرات المسيّرة الصغيرة، بحسب ما أفادت به وكالة "فارس" الإيرانية.



ووفقًا للوكالة، توصلت الجهات المختصة إلى هذه النتائج بعد إجراء مسوحات ميدانية ومقارنة بيانات من منصة "نت بلوكس" الدولية، التي ترصد انقطاعات الإنترنت، مع توقيتات الاغتيالات التي وقعت داخل إيران.



وأشارت التقديرات غير الرسمية، وفق التقرير، إلى أن عدد الاغتيالات انخفض بنسبة تصل إلى 85% خلال فترات انقطاع الإنترنت، في إشارة إلى اعتماد تلك الشبكات على الاتصال الرقمي لتنفيذ أنشطتها.