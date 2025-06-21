تقارير: مقربون من ترامب حذّروه من مخاطر شن هجوم على إيران

وكالات



ذكرت شبكة "أي بي سي"، الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين ومصادر مقربة، أن شخصيات من دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّرته من مغبة اتخاذ قرار عسكري ضد إيران، خاصة فيما يتعلق بضرب منشآت نووية.



وأفادت الشبكة بأن استعراضًا غير عادي للقوة سيكون ضروريًا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري، سواء لاستهداف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية أو لحماية نحو 40 ألف جندي أمريكي قد يكونون عرضة لهجمات من إيران أو حلفائها.



ووفقًا للتقرير، تلقى ترامب تحذيرات تفيد بأن الهجوم على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفًا بالمخاطر.



كما نقلت الشبكة عن ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، قوله إن الاستخبارات الإسرائيلية لا يمكن الوثوق بها بالكامل، محذرًا من احتمال فشل القنابل الخارقة للتحصينات في تحقيق أهدافها بدقة، إلى جانب مخاطر محتملة على القوات الأمريكية في حال ردّت طهران على أي قصف يستهدف منشآتها النووية.