إعلان

تقارير: مقربون من ترامب حذّروه من مخاطر شن هجوم على إيران

06:28 م السبت 21 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت شبكة "أي بي سي"، الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين ومصادر مقربة، أن شخصيات من دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّرته من مغبة اتخاذ قرار عسكري ضد إيران، خاصة فيما يتعلق بضرب منشآت نووية.

وأفادت الشبكة بأن استعراضًا غير عادي للقوة سيكون ضروريًا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري، سواء لاستهداف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية أو لحماية نحو 40 ألف جندي أمريكي قد يكونون عرضة لهجمات من إيران أو حلفائها.

ووفقًا للتقرير، تلقى ترامب تحذيرات تفيد بأن الهجوم على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

كما نقلت الشبكة عن ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، قوله إن الاستخبارات الإسرائيلية لا يمكن الوثوق بها بالكامل، محذرًا من احتمال فشل القنابل الخارقة للتحصينات في تحقيق أهدافها بدقة، إلى جانب مخاطر محتملة على القوات الأمريكية في حال ردّت طهران على أي قصف يستهدف منشآتها النووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مهاجمة إيران إيران إيران وإسرائيل واشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"