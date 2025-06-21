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إيران: إسرائيل قصفت 6 مستشفيات في محافظة كرمانشاه

05:18 م السبت 21 يونيو 2025

الطيران الاسرائيلي

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وكالات

قال نائب وزير الصحة الإيراني، إن الطيران الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات واستهدف 6 مركبات إسعاف وقتل اثنين من الكوادر الطبية في محافظة كرمانشاه الإيرانية، وفق ما أعلنه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، قال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، إن إسرائيل هاجمت حتى الآن 3 مستشفيات و6 سيارات إسعاف، وذلك وفق تقارير إعلامية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

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وزير الصحة الإيراني الطيران الإسرائيلي محافظة كرمانشاه الإيرانية محمد رضا ظفرقندي
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