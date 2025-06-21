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مُستهدفة "فوردو".. 6 قاذفات شبحية أمريكية تتجه إلى قاعدة قرب إيران

04:30 م السبت 21 يونيو 2025

طائرات الشبح الأمريكية

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وكالات
رُصدت 6 قاذفات شبحية أمريكية من طراز "بي 2 سبيريت" أثناء إقلاعها من قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميسوري الأمريكية، متجهة إلى قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في جزيرة جوام بالمحيط الهادئ والتي تبعد عن إيران بنحو 7000 كيلومترا، بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية والتصالات الصوتية الملاحية.
وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن القاذفات تم تزويدها بالوقود جوا بعد إقلاعها من قاعدة وايتمان، ما يشير إلى أنها أقعلت دون خزانات وقود غير كاملة بسبب حمولتها الثقيلة، والتي يرجح أن تكون قنابل خارقة للتحصينات.
وتستطيع قاذفات "بي 2 سبيريت" حمل قنبلتين خارقتين للتحصينات تزن كل منهما قرابة 15 طنا، والتي تمتلكها الولايات المتحدة بشكل حصري. ويقول الخبراء إن هذه القنابل قد تكون حاسمة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية المحصنة مثل "فوردو".
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز، للشبكة الأمريكية، أن تدمير منشأة فوردو عبر قصف جوي هو مهمة لا يمكن القيام بها إلا باستخدام الإمكانات العسكرية الأمريكية.
بدوره، يشير مدير السياسة الخارجية في معهد جينسا جوناثان روه، أن القنابل الخارقة للتحصينات تم تصميمها لاستغلال قوة الجاذبية الأرضية لاختراق الصخور والخرسانة قبل أن تنفجر القنبلة تحت الأرض.
ولفت في تصريحات لـ"فوكس نيو"، إلى أن الانفجار الناتج قد يتسبب في تدمير الهدف تماما أو انهيار الهيكل الخارجي المحيط به دون تدمير بشكل كامل

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طائرات الشبح الأمريكية الشرق الأوسط قاعدة وايتمان الجوية إيران
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