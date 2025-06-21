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إيران تكشف استهداف أحد المراكز العسكرية في شيراز

01:24 م السبت 21 يونيو 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

قالت وكالة "إيسنا" الإيرانية، إن الكيان الصهيوني استهدف أحد المراكز العسكرية في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن هجوم إسرائيل نُفِذَ اليوم السبت وأدى إلى تصاعد الدخان إثر إصابة القذيفة أحد المراكز العسكرية.

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء عدوان صهيوني استهدف مركزًا تعليميًا تابعًا للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت وكالة "تسنيم"، أنه تم إحباط محاولة تفجير عبوة إلكترونية تزن نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني في منطقة غربي العاصمة طهران، وفق قولها.

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