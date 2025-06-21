إيران تحتجز 22 شخصا للاشتباه في صلاتهم بالاستخبارات الإسرائيلية

طهران- (د ب أ)

اعتقلت إيران 22 شخصا للاشتباه في أن لهم صلات بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

واحتجزت السلطات المشتبه بهم في محافظة قُم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن شرطة المخابرات المحلية.

وأشارت الوكالة إلى الاشتباه في أن المحتجزين كانوا على تواصل مع أجهزة التجسس التابعة "للنظام الصهيوني"، كما أنهم متهمون بـ"تأليب الرأي العام " و"دعم النظام الإجرامي" الإسرائيلي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتهامات أو هويات المحتجزين.

وشنت السلطات الإيرانية عمليات اعتقال في خضم الحرب مع إسرائيل حيث ذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الأشخاص اعتقلوا في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وتستمر الهجمات بين إسرائيل وإيران للأسبوع الثاني فيما لم تتمخض جولة من المحادثات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الإيراني أمس الجمعة، عن أي نتيجة باتجاه وقف هذه الهجمات.

وتقول إسرائيل إنها شنت هجومها في 13 يونيو لأن إيران كانت على وشك انتاج سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران باستمرار، وتصر على إن برنامجها النووي للاستخدام المدني فقط.